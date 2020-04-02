Гризманн может стать разменной монетой Барселоны ради трансфера Неймара

Каталонский клуб продолжает тасовать футбольную колоду с игроками ради поиска лучших для себя трансферных решений.

Форвард Барселоны Антуан Гризманн может покинуть "блаугранас", проведя в команде лишь один сезон, сообщает издание Sky Sports.

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Каталонцы готовы продать француза, чтобы инвестировать средства в покупку Неймара из ПСЖ или Лаутаро Мартинеса из Интера. "Сине-гранатовые" хотят получить за экс-форварада "матрасников" 100 млн евро и готовы продать его за эти деньги в другой клуб, если сам футболист или парижане не захотят обмена на Неймара. ПСЖ оценивает бразильца в 150 млн евро.

Напомним, Гризманн перешел в Барселону в июле 2019 года из мадридского Атлетико за 120 млн евро.

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