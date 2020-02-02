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Гризманн может стать главной звездой клуба Бекхэма, – L'Equipe

11:35 134 Читати українською
Гризманн может стать главной звездой клуба Бекхэма, – L'Equipe
Антуан Гризманн / Fox Sports

Совладелец клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм хочет убедить нападающего испанской Барселоны Антуана Гризманна перебраться за океан.

Флоридцы заинтересованы в приобретении чемпиона мира, сообщает L'Equipe.

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Убедить Гризманна в целесообразности переезда в североамериканскую МЛС готов взяться лично акционер "цапель" Дэвид Бекхэм. Легендарный англичанин знает о любви французского нападающего к НБА и отдыху в Майами, а поэтому готовится использовать их в качестве аргументов. Кроме того, Интер Майами сделает щедрое финансовое предложение. На пути трансфера Гризманна может стать действующий до 2024 года контракт с Барселоной и грандиозная клаусула в размере 800 млн евро.

В нынешнем сезоне французский форвард провел за "блаугранас" 20 матчей в Ла Лиге, в которых забил 7 мячей и оформил 5 ассистов.

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