Барселона и Атлетико могут возобновить переговоры относительно обмена Гризманн на Сауля, информирует Marca.

Барселона отказалась от обмена Гризманна на Сауля

Определяющим фактором в переговорах станет позиция француза. Антуан имеет еще 3 года контракта с "блаугранас", а потому может навязать свою волю в переговорах с будущим клубом. Утверждается, что Гризманн может повлиять на то, чтобы состоялся его камбэк в Атлетико еще до того, как Барса начнет переговоры с ПСЖ или клубами из АПЛ.

К слову, француз провел за "блаугранас" 51 матч во всех соревнованиях в прошлом сезоне, записав в свой актив 20 голов и 13 ассистов.

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