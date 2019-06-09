Гризманн: Мне придется пойти на жертвы ради нового клуба

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн продолжает интриговать болельщиков относительно своего будущего.

"Я знаю, куда я хочу перейти. Но я также знаю, на какие жертвы мне придется пойти, чтобы попасть туда.

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Прошу немного терпения. Как только я смогу назвать команду, я сделаю это с удовольствием", – цитирует Гризманн Telefoot.

В СМИ основным претендентом на французского форварда называют Барселону, но также рядом с новостями о Антуане появляются названия ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Напомним, в прошлом месяце Гризманн официально объявил, что покинет "матрасников" в это межсезонье.

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