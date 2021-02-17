"Я рад за него. Его много критиковали в последнее время. Как только Мбаппе играет хуже, его критикуют. Это довольно просто.

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Но я убежден, что у ПСЖ есть будущая звезда, которая будет на уровне Месси и Роналду. Он провел действительно блестящий матч", – приводит слова Гризманна Goal со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на Камп Ноу разгромил Барселону со счетом 4:1. В составе парижан хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Ответный матч состоится 10 марта в Париже.

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