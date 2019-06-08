Гризманн: Я уже знаю, где продолжу карьеру

Нападающий мадридского Атлетико уже определился со своей следующей командой.

Гризманн отметил, что знает, где продолжит свою карьеру после ухода из мадридской команды.

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"В каком клубе я окажусь в ближайшее время? Я уже знаю, где буду играть", – загадочно ответил Гризманн на вопрос журналиста Télématin. Ранее главным претендентом на француза называли каталонскую Барселону, однако нападающий решил пока не подтверждать эти слухи.

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Напомним, в прошлом месяце звезда Атлетико официально объявил, что покинет "матрасников" в это межсезонье.