Гризманн: Я рад, что буду играть рядом с Месси

Новичок Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в каталонский клуб, а также рассказал о целях на следующий сезон.

"Я очень счастлив, готов работать с командой с большим энтузиазмом. У меня есть новые задачи, новые цели и, надеюсь, я смогу сделать все наилучшим образом. Цель – выиграть все: Кубок Испании, Примеру и Лигу Чемпионов.

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Я общался с Умтити и Дембеле, они мои друзья, хочу повеселиться с ними. Я хотел переехать сюда, и моя семья пошла за мной.

Я рад, что буду играть рядом с Месси. Не мог дождаться, чтобы узнать, как это происходит в повседневной жизни и на поле. Барселона – замечательный клуб, и я хочу начать работать с моими новыми партнерами по команде и тренером", – цитирует Гризманна Mundo Deportivo.

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