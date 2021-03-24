Гризманн хочет остаться в Барселоне – каталонцы имеют другие планы на форварда
20:40 - Читати українською
Нападающий Барселоны Антуан Гризманн комфортно чувствует себя в команде "блаугранас".
Антуан Гризманн не намерен прощаться с Барселоной, сообщает журналистка Марта Каррерас для Tot costa.
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Однако, по информации источника, руководство каталонцев не исключает возможности продажи француза во время летнего трансферного окна. Контракт 30-летнего форварда с Барсой рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Гризманн провел 26 матчей, в которых отличился 8-ю голами и 6-ю ассистами.
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