Нападающий Барселоны Антуан Гризманн комфортно чувствует себя в команде "блаугранас".

Антуан Гризманн не намерен прощаться с Барселоной, сообщает журналистка Марта Каррерас для Tot costa.

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Однако, по информации источника, руководство каталонцев не исключает возможности продажи француза во время летнего трансферного окна. Контракт 30-летнего форварда с Барсой рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Гризманн провел 26 матчей, в которых отличился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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