Француз хотел бы остаться в Барселоне, однако, если он получит интересное предложение, то может покинуть каталонский клуб, утверждает Sport.es.

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В услугах Гризманна заинтересованы Манчестер Юнайтед и Челси. Также форварда может подписать Манчестер Сити, если провалит трансфер Кейна. Атлетико также желает вернуть своего экс-игрока, а еще одним претендентом на француза является ПСЖ. Правда, последние будут вынуждены продать Мбаппе, чтобы позволить трансфер Антуана.

К слову, Гризманн провел 51 матч в составе Барселоны в прошлом сезоне, записав в свой актив 20 голов и 13 результативных передач.

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