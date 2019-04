Гризманн готов принять предложение Барселоны, – Jugones

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн может стать главной трансферной бомбой летнего межсезонья.

27-летний француз уже провел предварительные переговоры с каталонским клубом, дав согласие на трансфер, сообщает журналист Хосеп Педрерол в программе Jugones.

Гризманн рвется в Барселону – француз готов пожертвовать десятками миллионов евро, чтобы играть с Месси

Отмечается, что представители Гризманна первыми вышли на президента Барселоны Жозепа Бартомеу, чтобы предложить ему услуги чемпиона мира-2018.

Ранее президент Атлетико Энрике Сересо заверил, что Гризманн ни при каких обстоятельствах не покинет команду летом. Однако "матрасники" не смогут удержать игрока, если Барселона активирует его клаусулу. Цена вопроса – 120 млн евро.

Каталонское издание Mundo Deportivo подтвердило информацию Jugones, добавив, что Гризманн стал приоритетной кандидатурой "кулес" для усиления атаки. Нападающий Айнтрахта Лука Йович вроде бы отошел на второй план.

Напомним, что уже завтра Гризманн сыграет на Камп Ноу против Барселоны в матче, который может повлиять на борьбу за титул.

Antoine Griezmann has said YES to Barcelona, according to reports! pic.twitter.com/qH7XFIRMqq