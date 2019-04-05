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Гризманн готов принять предложение Барселоны, – Jugones

18:30 133 Читати українською
Гризманн готов принять предложение Барселоны, – Jugones
Гризманн может стать партнером Месси / AS

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн может стать главной трансферной бомбой летнего межсезонья.

 

27-летний француз уже провел предварительные переговоры с каталонским клубом, дав согласие на трансфер, сообщает журналист Хосеп Педрерол в программе Jugones.

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Отмечается, что представители Гризманна первыми вышли на президента Барселоны Жозепа Бартомеу, чтобы предложить ему услуги чемпиона мира-2018.

Ранее президент Атлетико Энрике Сересо заверил, что Гризманн ни при каких обстоятельствах не покинет команду летом. Однако "матрасники" не смогут удержать игрока, если Барселона активирует его клаусулу. Цена вопроса – 120 млн евро.

Каталонское издание Mundo Deportivo подтвердило информацию Jugones, добавив, что Гризманн стал приоритетной кандидатурой "кулес" для усиления атаки. Нападающий Айнтрахта Лука Йович вроде бы отошел на второй план.

Напомним, что уже завтра Гризманн сыграет на Камп Ноу против Барселоны в матче, который может повлиять на борьбу за титул.

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Трансферы Барселона - Атлетико Трансферы Барселоны Атлетико Атлетико Барселона Барселона Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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