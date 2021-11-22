"Я волновался перед возвращением в Атлетико. Знаю, что у меня был плохой старт, но я знал, что буду делать все возможное на поле, чтобы поднять настроение. Пока все идет очень хорошо. Я думаю, фанаты Атлетико любят меня таким, каким я есть, поэтому это идеально для всех. У меня есть тренер, который доверяет мне, клуб, который доверяет мне. Моя жена счастлива, мои дети счастливы. Я очень счастлив на поле и за его пределами.

Атлетико удачно обжаловал дисквалификацию Гризманна за брутальный удар в голову Фирмино

Впрочем, я радовался и переходу в Барселону. Там у меня были отличные товарищи по команде. Я многому научился у тренеров, хотя иногда я не играл, и это было сложно. Этот период не был катастрофой, ведь каждый сезон я забивал почти 20 голов. Для меня было большой гордостью играть за Барселону", – цитирует Гризманна Marca.

Напомним, два года назад Барса приобрела звезду Атлетико за 120 млн. евро, а этим летом вернула игрока мадридцам в аренду. Гризманн провел за "блаугранас" 102 матча и забил 35 голов.

Барселона удержала победу над Эспаньолом – Хави дебютировал, вернув стиль "блаугранас", но старые проблемы остались