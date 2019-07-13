Гризманн – о переходе в Барселону: Наконец наши пути объединились

Французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой трансфер из мадридского Атлетико в Барселону.

"Мой отец всегда учил меня, что все происходит в жизни не просто так. Пришло время принять новый вызов. Наконец наши пути с Барселоной объединились. Я буду преданно сражаться за футболку этой команды", – цитирует Гризманн Mundo Deportivo.

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Напомним, Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения равна 800 млн.

28-летний Гризманн выступал за Атлетико с июля 2014 года. В прошлом сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за Реал Сосьедад. За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.

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