Гризманн – о Класико: Это будет отличный матч, даже несмотря на отсутствие Месси

Форвард Атлетико Антуан Гризманн поделился ожиданиями от центрального матча 10 тура Ла Лиги Барселона – Реал, который пройдет завтра, 28 октября.

Чемпион мира-2018 ожидает зрелищного матча даже несмотря на отсутствие на поле Лионеля Месси, который пропустит поединок из-за травмы.

"Это будет замечательная игра, как и все предыдущие Класико. За поединком будет приятно наблюдать. Отсутствие Месси? Конечно, это обидно для Барселоны, но у них есть и другие игроки, способные принести команде победу.

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Реалу победа нужна, чтобы двигаться вперед", – цитирует Гризманна ESPN.

Напомним, в летнее трансферное окно Гризманн был блиько к переходу в Барселону, но решил остаться в Атлетико.

Матч Барселона – Реал начнется завтра, 28 октября, в 17:15.