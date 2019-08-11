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Гризманн – о дебютном голе за Барселону: Надеюсь, это только начало

12:54 63 Читати українською
Гризманн – о дебютном голе за Барселону: Надеюсь, это только начало
Антуан Гризманн / ФК Барселона

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн не скрывал удовлетворения от первого забитого мяча за новую команду. Француз отличился голом в ворота Наполи.

"Я очень рад забить первый гол за Барселону. Надеюсь, это только начало, а дальше их будет гораздо больше. Спасибо всем за поддержку.

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Я все еще пытаюсь привыкнуть к новой команде и требованиям тренерского штаба. Моя цель – помогать Барселоне в каждом матче", – цитирует Гризманна Mundo Deportivo.

Напомним, 28-летний Гризманн присоединился к Барселоне из Атлетико за 120 млн евро. Впрочем, мадридцы требуют еще 80 – по их мнению, каталонцы вели переговоры с чемпионом мира-2018 во время действия клаусулы в размере 200 млн евро.

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