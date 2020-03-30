"Гризманн – козел отпущения", – экс-тренер Антуана назвал причину проблем в Барселоне

Бывший наставник Реал Сосьедада Мартин Ласарте призвал Гризманна покинуть ряды "блаугранас".

"Гризманн – это козел отпущения. Ему грустно. Он должен найти другой клуб.

Гризманн под вопросом, так как Барселона под вопросом. Нужно найти козла отпущения. Это должен быть кто-то ответственный. Гризманн пришел в клуб последним, за него заплатили много денег. Мне кажется, они погрузили на него слишком тяжелый рюкзак.

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Гризманн под вопросом, потому что Барселона под вопросом. Нужно найти козла отпущения. Это должен быть кто-то ответственный. Антуан пришел в клуб последним, за него заплатили много денег. Мне кажется, они надели на него слишком тяжелый рюкзак.

Я вижу, что Гризманну грустно. И те из нас, кто знают Гризманна, понимают, что большая часть его игры зависит от радости, его позитивного отношения к вещам. Я вижу, что ему грустно. Он несчастлив.

Как мне кажется, Барселона очень страдает от отсутствия Луиса Суареса. Очень. Все ложится на Месси. Все, что не касается Месси, ложится на плечи Гризманна. Видно, что Антуан не чувствует себя комфортно.

Нужно подождать, пока он адаптируется или сменит команду. Почему нет. Ему нужно найти вариант, который был бы не лучше и не хуже, а просто отличался от нынешней ситуации. Это позволит ему прогрессировать", – заявил Мартин Ласарте в интервью ElDesmarque.

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