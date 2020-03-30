toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

"Гризманн – козел отпущения", – экс-тренер Антуана назвал причину проблем в Барселоне

14:28 144 Читати українською
"Гризманн – козел отпущения", – экс-тренер Антуана назвал причину проблем в Барселоне
Антуан Гризманн / фото из открытых источников

Бывший наставник Реал Сосьедада Мартин Ласарте призвал Гризманна покинуть ряды "блаугранас".

"Гризманн – это козел отпущения. Ему грустно. Он должен найти другой клуб.

Гризманн под вопросом, так как Барселона под вопросом. Нужно найти козла отпущения. Это должен быть кто-то ответственный. Гризманн пришел в клуб последним, за него заплатили много денег. Мне кажется, они погрузили на него слишком тяжелый рюкзак.

Манчестер Юнайтед нашел новый аргумент для трансфера Гризманна

Гризманн под вопросом, потому что Барселона под вопросом. Нужно найти козла отпущения. Это должен быть кто-то ответственный. Антуан пришел в клуб последним, за него заплатили много денег. Мне кажется, они надели на него слишком тяжелый рюкзак.

Я вижу, что Гризманну грустно. И те из нас, кто знают Гризманна, понимают, что большая часть его игры зависит от радости, его позитивного отношения к вещам. Я вижу, что ему грустно. Он несчастлив.

Как мне кажется, Барселона очень страдает от отсутствия Луиса Суареса. Очень. Все ложится на Месси. Все, что не касается Месси, ложится на плечи Гризманна. Видно, что Антуан не чувствует себя комфортно.

Нужно подождать, пока он адаптируется или сменит команду. Почему нет. Ему нужно найти вариант, который был бы не лучше и не хуже, а просто отличался от нынешней ситуации. Это позволит ему прогрессировать", – заявил Мартин Ласарте в интервью ElDesmarque.

Барселона вводит бешеную экономию и продает 8 игроков – последствия карантина поражают​​​​​​​

blog_ava
Манчестер Юнайтед подготовил 150 млн евро на 4-й самый дорогой трансфер в истории – сенсационная цель
12:21
411
Теги
Барселона Барселона Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
6
час
:
54
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук