Максим Грисьо присоединился к Львову, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с хавбеком подписан на два года с возможностью продления еще на один.

Львов отпустил своего лидера в Жил Висенте

В составе "сине-золотых львов" 24-летний Грисьо будет выступать под традиционным для себя 47 номером.

К слову, в послужном списке Максима уже значатся два львовские клубы – на профессиональном уровне хавбек дебютировал за Карпаты, а впоследствии выступал за Рух. В общем игрок провел 28 матчей в Премьер-лиге за свою карьеру.

"Ми прекрасно знали про підкилимні ігри проти Інгульця": вихід в УПЛ, слова Кучука і допомога від Динамо та Шахтаря