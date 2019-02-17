Гришко: Шевчук шлифует игру Олимпика

Защитник донецкого Олимпика Дмитрий Гришко поделился впечатлениями от работы под руководством Вячеслава Шевчука.

"Конечно, изменения есть. Когда Шевчук только пришел, в первые дни, он уже внес изменения. Мы стали перестраиваться.

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Плюс, когда он принял команду, у него не было сборов, так что сейчас также тренер что-то корректирует, шлифует команду, указывает на ошибки.

Ошибки есть и будут, главное – меньше их допускать", – сказал футболист в эфире "Футбол NEWS".

Отметим, что уже 23 февраля Олимпик сыграет с Маируполем в рамках 19 тура УПЛ.

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