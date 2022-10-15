Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд снова вляпался в скандал, напомнив футбольному сообществу о себе.

Зимой полиция арестовала молодого форварда по подозрению в изнасиловании своей экс-девушки Гарриет Робсон, нанесении ей телесных повреждений и угрозе убийства. Правоохранители после допросов отпустили Гринвуда под залог с определенными условиями.

Гринвуд потерял статусного спонсора – Nike расторгла контракт, не дожидаясь решения суда по делу об изнасиловании

В частности, ему было запрещено контактировать со своей бывшей возлюбленной. Но сегодня, 15 октября, его повторно арестовали по подозрению в нарушении этого условия. Сейчас милиционеры допрашивают Мейсона в его доме и проводят расследование, утверждает The Sun .

Напомним, после публикации видео избиения и открытия уголовного производства Гринвуд понес серьезные имиджевые потери. От него отказались спонсоры, а партнеры воздерживались от публичных комментариев. МЮ, к слову, продолжает платить ему зарплату в размере 75 тысяч фунтов в неделю.

Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед не їде на Євро та ризикує сісти на 5 років