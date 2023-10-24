Английский нападающий Мэйсон Гринвуд не может не попадать в неприятности.

Форвард после снятия обвинений в изнасиловании вернулся на поле и получает регулярно игровое время. Впрочем, кажется, что Мейсон Гринвуд не ценит подарок судьбы.

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Как сообщает Daily Star, 22-летний англичанин нарушил одно из правил наставника Хетафе Хосе Бордаласа. Гринвуд накануне домашнего матча против Бетиса посетил Burger King. Питаться фаст-фудом Бордалас запрещает своим игрокам. Есть вероятность, что за нарушение диеты Гринвуда могут отстранить на несколько матчей.

Напомним, что Манчестер Юнайтед не рискнул возвращать форварда в команду даже после снятия всех обвинений в изнасиловании. Гринвуд отправился в аренду в Хетафе. За испанскую команду он сыграл в шести матчах, в которых отметился одним голом и оформил одну результативную передачу.

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