Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Мейсон Гринвуд прокомментировал неприятное происшествие, в которое попал вместе с Филом Фоденом.

"Я осмыслил инцидент и хочу извиниться за те неудобства, которые я доставил. Я безответственно нарушил протоколы коронавируса, установленные для защиты игроков и тренеров.

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Хочу извиниться перед Гаретом Саутгейтом, я подвел его, хотя он мне так доверял. Здесь виноват только я. Обещаю семьи и болельщикам, что вынесу урок из этой ситуации", – приводит слова Гринвуда официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, Гринвуд и Фоден громко отпраздновали свой дебют за национальную команду, пригласив к себе двух девушек.

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