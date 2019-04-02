Немецкий футбольный союз остался без своего руководителя.

Райнхард Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт организации.

Лам может возглавить Немецкий футбольный союз

Функционер заявил о своем решении на заседании союза во время телефонной конференции. Гриндель продолжит свою работу в совете ФИФА и исполнительном комитете УЕФА, куда он был избран ранее.

Напомним, Райнхард Гриндель стал президентом Немецкого футбольного союза в апреле 2016-го. По информации СМИ, за время своей каденции экс-президент союза потерял поддержку соратников, что и побудило его подать в отставку.

Следующим главой организации может стать бывший капитан сборной Германии и Баварии Филипп Лам.

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