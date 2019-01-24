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Гринь: Арсенала-Киев не должно быть в УПЛ, ведь его и клубом особо не назовешь

24 января 08:52 299 Читати українською
Гринь: Арсенала-Киев не должно быть в УПЛ, ведь его и клубом особо не назовешь
Сергей Гринь / соцсети

Экс-хавбек Арсенала-Киев Сергей Гринь рассказал о финансовой ситуации в бывшем клубе.

"Все вопросы по выплатам сыплются на Александра Москаленко, а он уже ссылается на Ивицу Пирича. Президент в свою очередь обещает, что все долги закроют и все будет хорошо.

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Как по мне, все ложь. Люди, которые не отвечают за свои слова, врут футболистам в глаза. Но, слыша об очередных сроки, многие всерьез рассчитывает на эти деньги, потому что им нужно платить за съемные квартиры, кормить семьи, помогать родителям. А потом наступает время "икс" – и вместо денег их угощают новой порцией ожиданий.

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Я не знаю, как это назвать. Но уверен, что таких клубов в УПЛ быть не должно. Ведь это и клубом-то особо не назовешь", – передает слова Гриня Спорт-Экспресс.

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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Сергей Гринь Сергей Гринь
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