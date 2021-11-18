Гримм зарабатывает в Украине 20 тысяч евро в месяц, – ТаТоТаке

Стало известно, какую зарплату получает президент УПЛ Томас Гримм.

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм получает зарплату в размере 20 тысяч евро в месяц, или 240 тысячи евро в год, сообщает программа ТаТоТаке.

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Также отмечается, что швейцарец приезжает в Украину только раз в три недели и только на три дня.

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Напомним, Томас Гримм был безальтернативно избран президентом УПЛ в марте текущего года. Швейцарец пробудет на своем посту еще 3,5 года до очередных выборов в марте 2022.