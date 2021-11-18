toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Гримм зарабатывает в Украине 20 тысяч евро в месяц, – ТаТоТаке

11:19 49 Читати українською
Гримм зарабатывает в Украине 20 тысяч евро в месяц, – ТаТоТаке
Томас Гримм / Фото: соцсети

Стало известно, какую зарплату получает президент УПЛ Томас Гримм.

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм получает зарплату в размере 20 тысяч евро в месяц, или 240 тысячи евро в год, сообщает программа ТаТоТаке.

УПЛ расширят до 16 команд, – ТаТоТаке

Также отмечается, что швейцарец приезжает в Украину только раз в три недели и только на три дня.

Гримм против 16 клубов в УПЛ

Напомним, Томас Гримм был безальтернативно избран президентом УПЛ в марте текущего года. Швейцарец пробудет на своем посту еще 3,5 года до очередных выборов в марте 2022.

Теги
УПЛ Томас Гримм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
6
час
:
39
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук