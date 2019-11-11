Гримм выделил проблему, которая мешает найти общий язык с Суркисом

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал о своих попытках устроить очную встречу с Игорем Суркисом, чтобы обсудить отказ Динамо на участие в едином телепуле.

"Регулярно пытаюсь это сделать, но не так просто встретиться с семьей Суркисов. Каждый раз, когда я в Украине, готов к диалогу. Мы находимся в контакте с ассистентом Игоря Суркиса о дате нашей встречи.

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Более того, мы имели договоренность на прошлую пятницу, но, к сожалению, она сорвалась из-за 5-часовой задержки моего рейса. Хоть мы и не сходимся во взглядах на вопросы телепула, но могли бы услышать друг друга", – пояснил Гримм в интервью Tribuna.

Напомним, Динамо было одним из пяти клубов УПЛ (вместе с Карпатами, Десной, СК Днепр-1 и Зарей), которые бойкотировали единый телепул перед сезоном 2019/20.

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