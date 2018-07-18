Гримм: Стремимся провести Суперкубок Украины на уровне финала Лиги чемпионов

Президент Украинской Премьер-Лиги Томас Гримм поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины-2018.

"Для меня, поскольку я стал Президентом УПЛ в апреле этого года, это первый Суперкубок. Но я знаком с ситуацией в футболе Украины и вижу, как ежегодно уровень организации и проведения национального Суперкубка растет.

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В этом году мы, помимо прочего, имеем прекрасный ориентир – в мае в Киеве состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА, и мы стремимся провести Суперкубок Украины на таком же высоком уровне.

Одесса девятый раз примет розыгрыш Суперкубка Украины, и это яркая демонстрация того, что это замечательный город стал своеобразным домом для трофея. Поэтому хочу поблагодарить руководство города за помощь в организации Суперкубка Украины", – цитирует Гримма официальный сайт УПЛ.