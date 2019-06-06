Гримм: С руководством Шахтера мне легче общаться – они владеют английским, в отличие от других клубов УПЛ

Президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм оценил уровень знаний английского языка в УПЛ и объяснил свое восхищение Шахтером.

"Мы общаемся с Сергеем Палкиным, когда я бываю на матчах Шахтера. Нам проще найти общий язык, потому что менеджмент "горняков" говорит на английском языке. С большинством президентов и директоров клубов УПЛ я не могу поговорить напрямую без переводчика. Это непростая ситуация. При переводе какая-то часть все равно теряется, очень трудно вести глубокие разговоры.

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А Шахтер – это тот клуб, который прекрасно работает на всех уровнях и может служить примером для других. Особенно в вопросах работы с фанатами, продажи билетов, ведения сайта. Шахтер старается делать шоу из матчей.

Клуб заинтересован в том, чтобы чемпионат стал сильнее. Это будет лучше и для Шахтера, и для Динамо. Если у нас будет более ровный и сбалансированный чемпионат, то команды смогут лучше готовиться к еврокубкам.

Если у вас нет конкурентных матчей, то вы не развиваетесь. Иногда к президентам клубов трудно донести тот факт, что все сидят в одной лодке. Все хотят выиграть титул, но победитель будет только один.

Было бы фантастически, если бы в Украине за чемпионство боролись четыре команды до последнего тура. Но это мечта не только для Украины", – цитирует Гримма издание tribuna.

Напомним, по итогам прошлого сезона Шахтер победил в УПЛ, а также завоевал Кубок Украины.

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