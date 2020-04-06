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Гримм признался, кто должен его заменить в кресле президента УПЛ

20:46 36 Читати українською
Гримм признался, кто должен его заменить в кресле президента УПЛ
Томас Гримм / Фото УПЛ

Глава чемпионата Украины Томас Гримм перечислил качества, которыми должен обладать его преемник.

"Моим преемником должен быть гражданин Украины, который имеет другие качества по сравнению со мной. Не обязательно, чтобы он имел футбольный опыт на международном уровне, который у меня, потому что он может рассчитывать на профессиональные знания и навыки сотрудников УПЛ и УАФ.

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Он должен быть более плотно "политически" связан с лицами, которые в конечном итоге принимают решение, и, следовательно, иметь с ними более прямой контакт", – цитирует Гримма официальный сайт УПЛ.

Напомним, Томас Гримм возглавил чемпионат Украины в 2018-м, сменив на этом посту Владимира Генинсона.

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