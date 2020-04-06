Гримм: Переход на платное телевидение можно начать уже с нынешнего сезона

Президент УПЛ Томас Гримм верит, что для украинского чемпионата нет другого выхода, кроме создания единого телепула.

"Я настоятельно рекомендую, чтобы УПЛ получила единый пул, причем чем раньше, тем лучше. Система медиапула предполагает единство, солидарность и общие цели.

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Не существует альтернативы этому переходу. Даже трансляции соревнований УЕФА перешли с бесплатного на платное телевидение в большинстве стран. Почему? Потому что правообладатели могут зарабатывать гораздо больше денег. Только модель платного телевидения будет гарантировать нашим клубам в будущем необходимый доход, чтобы инвестировать в развитие молодых игроков, инфраструктуры и не создавать слишком большое расстояние от других европейских клубов с большими бюджетами.

Я твердо убежден, что каждый следующий год без медиапула и системы платного телевидения будет потерянным с финансовой точки зрения. УПЛ потеряла шанс это сделать, начиная с сезона-2019/2020. Но ввиду того, что контракт с каналом "Футбол" все еще охватывает следующие два сезона, теоретически можно начать процесс создания единого пула и перехода на платное телевидение в любое время, даже начиная с остатка сезона 2019/2020", – цитирует Гримма официальный сайт УПЛ.

Напомним, из-за пандемии чемпионат Украины поставлен на паузу на неопределенный срок.

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