Гримм: Нецензурные слова на стадионе – это ненормально, я понимаю, почему на матчи не ходят с детьми

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, как собирается бороться с нецензурной лексикой на стадионах.

"Эта проблема связана с проявлениями дискриминации. Команд, конкретных людей или чего-нибудь еще. Не считаю нормальным, когда нецензурные фразы произносятся громко.

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Это нужно остановить, ведь это противоречит правилам. У нас нет возможности как-то подействовать, но мы можем только повторять клубам, подобным вещям не место на стадионе.

Возможно, стоит попросить фанатов соблюдать достаточный уровень гуманизма. Возможно, выяснив причины такого поведения, мы смогли бы найти пути выхода.

Очень важно соблюдать правила FairPlay и уважать всех участников матча. Я понимаю, почему люди с детьми не хотят идти на матчи, потому что вы не знаете, что может произойти в любой момент.

Единственное, что мы можем сделать – стараться продвигать идею толерантности и уважения, чтобы это способствовало развитию футбола в Украине. Фанаты – это люди, которые, в первую очередь, поддерживают команду. Но не пытаются кого-то обидеть на футбольном стадионе", – сказал Гримм в комментарии Tribuna.

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