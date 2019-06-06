Гримм назвал основную причину низкой посещаемости матчей УПЛ

Президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм рассказал, как вернуть украинского болельщика на стадионы.

"Я смотрю много матчей УПЛ, даже когда я не в Украине. И спортивная стоимость нашего продукта, несмотря на то, что на некоторые матчи приходят 500 болельщиков, достаточно хорошая. Наша лига до сих пор на 9-м месте в рейтинге УЕФА.

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В течение этого сезона я побывал на домашних матчах всех команд. Со спортивной точки зрения они соответствуют уровню турнира. У некоторых клубов есть проблемы с инфраструктурой – старые стадионы. Если бы у всех были современные арены, то было бы больше возможностей и удобств для болельщиков. Но я вижу, что все команды стараются сделать все, чтобы привлечь фанатов на трибуны.

Если бы Шахтер и Олимпик могли играть в Донецке, а Заря в Луганске, то ситуация с посещаемостью была бы намного лучше", – цитирует Гримма издание Tribuna.

Напомним, из-за российской агрессии Шахтер, Заря и Олимпик вынуждены играть свои домашние матчи за пределами своих родных городов.

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