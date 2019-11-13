Гримм надеется, что Тайсон и Дентиньо не покинут УПЛ из-за расистского скандала в матче против Динамо

Президент УПЛ Томас Гримм поддержал бразильских легионеров Шахтера Дентиньо и Тайсона, которые подверглись расистским оскорблениям в матче 14 тура против Динамо.

"Украинская ассоциация футбола, Украинская Премьер-Лига, клубы, настоящие сторонники и поклонники нашей игры, а также наши коммерческие партнеры должны объединиться, чтобы бороться против любого проявления расизма или нетерпимости, чтобы навсегда избежать подобных инцидентов в будущем.

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Я подчеркиваю: любому проявлению расизма и нетерпимости нет места ни в нашем обществе, ни в футболе в частности. Лично обращаюсь к Тайсону и Дентиньо, в адресу которых раздавались расистские выкрики: вас поддерживают все настоящие футбольные болельщики, и не только в Украине. Вы – фантастические футболисты и настоящая ценность как для Шахтера, так и для нашего чемпионата Украины. Я надеюсь, что вы еще долго будете играть в Украине", – написал Гримм в официальном заявлении на сайте УПЛ.

Напомним, матч Шахтар – Динамо останавливали на 70-й минуте из-за расистских выкриков фанатов в адрес капитана "горняков" Тайсона. Бразилец ответил неприличным жестом и был удален с поля, но команды вернулись на поле и смогли завершить игру.

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