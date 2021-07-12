Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш был раздражен обвинениями в том, что отдал право пробить решающий пенальти на Евро-2020 Букайо Сака.

"Я говорил, что хочу пробить! Тренер принял много верных решений в течение турнира – и вчера тоже. Я не позволю людям говорить, что я не хотел бить пенальти, когда это не так", – написал Грилиш в своем твиттере.

Рой Кин наехал на лидеров сборной Англии, которые позволили Сака пробить решающий пенальти в финале Евро-2020

Ранее Рой Кин обвинил лидеров сборной Англии, в частности Рахима Стерлинга и Джека Грилиша в том, что те позволили пробить решающий пенальти в серии 19-летнему Букайо Сака.

Напомним, Италия победила англичан лишь в серии послематчевых пенальти (3:2) и добыла второй трофей чемпионата Европы в своей истории.

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