Атакующий хавбек "вилланов" тренировался с командой в понедельник, сообщает официальный сайт клуба.

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Грилиш восстановился от травмы голени. Капитан бирмингемцев получил повреждение еще в феврале. С тех пор Астон Вилла одержала лишь одну победу в шести матчах АПЛ. Кроме того, Грилиш не попал в заявку сборной Англии на мартовские матчи. Лидер Виллы занимался без ограничений и, очевидно, выйдет в старте команды на поединок 30-го тура чемпионата против лондонского Фулхэма 4 апреля.

В нынешнем сезоне Джек Грилиш провел 22 матча в Премьер-лиге, в которых забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач.