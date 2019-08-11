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Грилиш стал символом ужасных неудач Астон Виллы – команда проиграла в 19 матчах АПЛ подряд со звездным хавбеком на поле

06:00 14 Читати українською
Грилиш стал символом ужасных неудач Астон Виллы – команда проиграла в 19 матчах АПЛ подряд со звездным хавбеком на поле
Джек Грилиш / Reuters

Ирландец вскоре может пугать фанатов "вилланов" только своим присутствием на поле.

73’ Танге Ндомбеле
86’ Харри Кейн
90’ Харри Кейн
 
Джон Макгинн 9’
9’ Джон Макгинн
73’ Танге Ндомбеле
86’ Харри Кейн
90’ Харри Кейн

Удручающей статистикой Джека Грилиша поделился твиттер Opta.

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23-летний полузащитник бирмингемцев потерпел 19-е поражение подряд в АПЛ, что является антирекордом чемпионата. Серия звездного хавбека продолжается еще с сезона 2014/15, в котором он потерпел поражение в двух заключительных матчах.

В сезоне 2015/16 ирландец провел в Премьер-лиге 16 игр, потерпев поражение во всех. В трех следующих кампаниях Вилла выступала в Чемпионшипе, поэтому Грилиш вынужденно "взял паузу".

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Англия Тоттенхэм - Астон Вилла Джек Грилиш Джек Грилиш Астон Вилла Астон Вилла Рекорды
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