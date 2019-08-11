Грилиш стал символом ужасных неудач Астон Виллы – команда проиграла в 19 матчах АПЛ подряд со звездным хавбеком на поле

Ирландец вскоре может пугать фанатов "вилланов" только своим присутствием на поле.

Удручающей статистикой Джека Грилиша поделился твиттер Opta.

Астон Вилла вышла в АПЛ – капитан команды играл в убитых бутсах, которые не носят даже в деревне

23-летний полузащитник бирмингемцев потерпел 19-е поражение подряд в АПЛ, что является антирекордом чемпионата. Серия звездного хавбека продолжается еще с сезона 2014/15, в котором он потерпел поражение в двух заключительных матчах.

В сезоне 2015/16 ирландец провел в Премьер-лиге 16 игр, потерпев поражение во всех. В трех следующих кампаниях Вилла выступала в Чемпионшипе, поэтому Грилиш вынужденно "взял паузу".

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