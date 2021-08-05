Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш еще на шаг приблизился к переходу в Манчестер Сити.

Грилиш подписал контракт с Манчестер Сити – соглашение рассчитано до июня 2026 года, информирует журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Клубы также договорились о трансфере – чемпион Англии заплатит за Джека 100 млн фунтов стерлингов. Отмечается, что Пеп Гваридола уже лично общался с потенциальным новичком.

Напомним, Грилиш – воспитанник и капитан Астон Виллы, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025. В прошлом сезоне хавбек сыграл 26 матчей в АПЛ – 6 голов и 12 ассистов. Летом Джек стал вице-чемпионом Европы со сборной Англии.

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