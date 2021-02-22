Наставник Астон Виллы Дин Смит объяснил, почему капитан команды Джек Грилиш даже не попал в заявку на матч 25 тура АПЛ против Лестера (1:2).

"Мне сообщили, что ходят слухи, будто Джек не собирается за нас играть. Если эта информация поступает из нашей команды, то я узнаю, откуда такое берется. Я найду того, кто это рассказывает. Это явно меня не радует.

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У Грилиша травма, которую мы оценим позже. Конечно, это не рецидив, ничего тяжелого нет. Я оптимист, поэтому надеюсь, что Джек сыграет уже на следующей неделе против Лидса. Впрочем, окончательный вердикт все же оставлю медперсоналу", – цитирует Смита ВВС.

Добавим, что Грилиш не пропускал ни одного матча АПЛ с ноября 2019 года. В текущем сезоне капитан Астон Виллы провел 22 поединка, отличился 6 голами и 12 ассистами.

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