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Грилиш объяснил, что стало причиной нарушения карантина, которое привело к пьяному ДТП

13:38 47 Читати українською
Грилиш объяснил, что стало причиной нарушения карантина, которое привело к пьяному ДТП
Джек Грилиш / фото из соцсетей

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш записал видео, попросив прощения за нарушение карантина.

"Знаю, что сейчас непростое время для всех. Я долго находился в замкнутом доме, мне позвонил друг и попросил прийти к нему. Я согласился. Не хочу, чтобы кто-то сделал такую ​​же ошибку. Я искренне хочу следовать всем рекомендациям врачей по изоляции.

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Надеюсь, все примут мои извинения и мы сможем двигаться дальше. Верю, что в ближайшем будущем все мы снова вернемся к обычной жизни", – сказал Грилиш.

Напомним, ранее Грилиш призвал общественность оставаться в своих домах из-за пандемии, а сам сел в машину и отправился в гости. По дороге капитан Астон Виллы попал в ДТП.

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Теги
коронавирус Джек Грилиш Джек Грилиш Астон Вилла Астон Вилла Англия футбольные курьёзы
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