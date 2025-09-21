Эвертон проиграл Ливерпулю в дерби со счетом 1:2. Джек Грилиш после финального свистка ринулся к арбитрам, чтобы выразить им свое недовольство. Джека пришлось оттащить от судей Джордану Пикфорду, капитану "ирисок". После игры Грилиш объяснил, что ему не понравилось.

"Это было из-за того, что он дал Кирнану (Дьюсбери-Холлу) желтую карточку за то, что тот быстро выполнил штрафной. Я ему говорю: «Что ты делаешь?» Мы проигрываем, хотим быстро вернуть мяч в игру, а он дает ему желтую. Это сбивает с толку. Такого я еще не слышал. Думаю, у него теперь четыре желтые карточки, и если он получит еще одну – будет дисквалифицирован.

А откуда три минуты добавленного времени? И еще одна минута в первом тайме? Я никогда о таком не слышал. Обычно добавляют четыре или пять минут. Ну, что есть, то есть, двигаемся дальше. Я даже не знал, что он показал желтую мне – это новость для меня", – сказал Грилиш в интервью Football on TNT Sports.

Напомним, что впервые после травмы сыграл Виталий Миколенко. Эвертон сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками в своем активе.

