"Скажу откровенно: если таких людей, как Ярославский, будет больше в украинском футболе, то у меня это, без преувеличения, будет вызывать восхищение.

Металлист признали банкротом – началась процедура ликвидации клуба

От идеи проходит определенное время до ее полной реализации. Но я действительно в восторге от того, что господин Ярославский наконец решил сделать возможное и невозможное, о чем может говорить только он – вернуть бренд Металлиста. Это тот бренд, который он воспринимает как единственный интересный ему для того, чтобы вернуть харьковчанам футбол.

Если у него это получится, то это действительно будет очень-очень хорошо. Не только для господина Ярославского, но и для украинского футбола, Шахтера, Динамо и других клубов, у которых спортивная составляющая, наконец, пополнится еще одной уверенной и боеспособной единицей", – поделился Суркис в интервью Цыганык Live.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Заявление о возрождении харьковского клуба миллионер сделал в конце февраля.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський