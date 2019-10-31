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Григорий Суркис: Сегодняшнее Динамо отправило меня на 20 лет назад, когда мы играли в полуфинале Лиги чемпионов

00:01 70 Читати українською
Григорий Суркис: Сегодняшнее Динамо отправило меня на 20 лет назад, когда мы играли в полуфинале Лиги чемпионов
Григорий Суркис / Фото ФК Динамо

Экс-президент Динамо Григорий Суркис в восторге от победы киевлян в матче 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера (2:1).

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Для Динамо и его болельщиков сегодня хороший вечер. Но нужно отдать должное и Шахтеру. Они показали достойную игру, на фоне которой у Динамо было полное преимущество. За последние годы я такого не помню. На мой взгляд, появилась скорость, прессинг и все это на фоне хороших физических кондиций игроков. Команда играла почти без замен.

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На сегодняшний день эта команда дает мне возможность заглянуть на 20 лет назад, когда Динамо играло в полуфинале Лиги чемпионов. Только не считайте меня фантазером. У того коллектива были такие же выдающиеся характеристики. Если это луч света в темном царстве, то это хорошо. Если это проблеск игры, который тренерский штаб закладывает на будущее.

Я убедился, что Михайличенко подтянул команду физически. Игроки поверили в себя. Три дня назад динамовцы сыграли вничью в матче, в котором не должны были этого делать. Психологическое состояние футболистов было плохим, но сегодня они держали пульс на игре. Никогда не говорю о судействе, но не понимаю, за что Шепелеву показали красную карточку. Если нарушение было, то это желтая.

Хочется, чтобы команда постоянно двигалась и забирала очки даже в таком напряженном графике. В ближайшие две недели мы посмотрим, была ли это вспышка или это была та игра, которая удовлетворит требования болельщиков", – сказал Суркис в эфире FootballHub.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Динамо находится на второй строчке, отставая от Шахтера на 10 очков.

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Кубок Украины Динамо Киев - Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Григорий Суркис
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