Григорий Суркис посоветовал Шевченко равняться на Хацкевича

Почетный президент Федерации футбола Украины, вице-президент УЕФА Григорий Суркис поделился впечатлениями от поединка Динамо – Шахтер (1:0) и дал несколько советов тренерскому штабу национальной сборной.

"Возможно, Динамо не выглядит так ярко, как бразильцы Шахтера. Но есть очень важная вещь. Если сравнить составы команд, то у киевлян было три легионера, а у "горняков" – шесть. Марлос – переодетый в украинскую форму бразилец.

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У Динамо есть талантливая молодежь. Важно не разрушить возможности этих ребят. Они должны верить в себя, это окрыляет. Такую возможность им дает тренерский штаб. Все остальное не имеет значения. Для меня важны победы Динамо, но победы наших национальных сборных важнее, они всегда были и будут на первом месте.

Я бы очень хотел, чтобы тренерский штаб нашей главной национальной команды обратил внимание, каким образом сейчас Динамо одерживает победы. Я не критикую тренеров сборной. Но и в советские времена, и во времена независимой Украины наставники всегда старались использовать те возможности игроков, которые были преимуществом над другими соперниками. Это прессинг, надежная игра в обороне, реализация моментов и терпение. Желаю Шевченко использовать то, что помогает Динамо под руководством белорусского специалиста", – цитирует Григория Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, что "динамовцы" накануне одолели Шахтер благодаря голу Беньямина Вербича и возглавили турнирную таблицу.