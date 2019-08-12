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Григорий Суркис: Главная задача Динамо – Лига чемпионов

11:23 75 Читати українською
Григорий Суркис: Главная задача Динамо – Лига чемпионов
Григорий Суркис / фото из соцсетей

Экс-президент Динамо и бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис оценил старт киевской команды в сезоне 2019/20.

 

Напомним, Динамо провело уже 5 официальных матчей на старте сезона 2019/20 – киевляне выиграли у Шахтера Суперкубок Украины и обыграли Карпаты и Львов. Однако после этого "бело-синие" уступили Брюгге в Лиге чемпионов и Шахтеру в 3-м туре УПЛ.

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"Динамо проведет 6-й матч за 16-17 дней. Нужно войти в сезон. Главная задача команды – это Лига чемпионов", – цитирует Суркиса Tribuna со ссылкой на программу "Профутбол".

К слову, матч Динамо – Брюгге пройдет уже завтра, 13 августа. Начало в 20:30. После выездного поражения 0:1 киевляне рискуют оказаться за бортом группового турнира ЛЧ третий сезон подряд.

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