"Каждая команда среди 31-го участника группового этапа Лиги чемпионов – кроме Шахтера и Зенита, с которыми мы не могли встретиться – это достойные соперники. Более того, мы сеялись из четвертой корзины, поэтому каждая команда из первых трех корзин была бы серьезным соперником для Динамо.

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Сегодня мы не считаемся фаворитами. Но, болея за киевское Динамо много десятков лет, я наблюдал разные случаи – в том числе, когда мы попадали в группу с Барселоной и выходили победителями. В памяти хранятся 7:0 по сумме двух встреч с Барселоной, 3:1 дома с каталонцами в 1993 году, но тогда в ответном матче мы не смогли достичь нужного результата.

Также вспоминается полуфинальный матч с Баварией, где мы еще в первом тайме могли решить вопрос выхода в финал Лиги чемпионов. Но так складывается в футболе, что, если вы помните, на последней минуте первого тайма с 40-ка метров забил Тарнат, а Баслер бил бы еще тысячу раз по воротам с той же позиции – и ни разу не забил бы. Мы же имели множество моментов, но не использовали их. Поэтому давайте не будем сейчас мечтать – только от футболистов и тренерского штаба зависит наше настроение 14 сентября после первой игры с Бенфикой", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

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Напомним, Динамо попало в квартет E, где соперниками киевлян будут Бавария, Барселона и Бенфика, в составе которой выступает Роман Яремчук.

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