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Григорчук занял второе место в голосовании за лучшего тренера чемпионата Казахстана

12 ноября 23:57 11 Читати українською
Григорчук занял второе место в голосовании за лучшего тренера чемпионата Казахстана
Роман Григорчук / фото: ФК Астана

Главный тренер Астаны Роман Григорчук был близок к победе в голосовании на лучшего тренера чемпионата Казахстана.

Роман Григорчук занял второе место в голосовании за лучшего тренера чемпионата Казахстана по результатам голосования руководителей, тренеров и капитанов клубов, информирует официальный сайт казахской Премьер-лиги.

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Григорчук набрал 67 очков и отстал всего на 2 очка от победителя – наставника Кайсара Стойчо Младенова, который стал обладателем Кубка Казахстана.

Напомним, Астана под руководством Григорчука стала чемпионом Казахстана, обогнав Кайрат на одно очко.

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Мир Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Чемпионат Казахстана Украинцы за рубежом
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