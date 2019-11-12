Григорчук занял второе место в голосовании за лучшего тренера чемпионата Казахстана

Италия — 12 нояб 342
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Маліновський отримав безжальні вердикти італійських ЗМІ та фанатів – чому українець втратив грандіозний шанс і ризикує
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"Вони припинили платити – я припинив забивати": форвард легендарного клубу Швейцарії звинуватив Волинь у заборгованостіИнтервью — 12 нояб 713
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"Считаю, что Миколенко перейдет в Италию или Англию", – известный скаут убежден, что защитник Динамо покинет клубУкраина — 12 нояб 311
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"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальнийИнтервью — 12 нояб 1571
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Зозуля получил награду лучшему игроку Альбасете в октябреИспания — 12 нояб 107