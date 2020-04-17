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Григорчук заговорил, где хочет поработать

11:08 37 Читати українською
Григорчук заговорил, где хочет поработать
Роман Григорчук / Фото из открытых источников

Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал о готовности вновь попробовать свои силы в украинском первенстве.

"Почему я ушел из Черноморца? В связи с событиями в Украине (2014 год – прим.). Руководство начало ставить перед командой другие задачи. Кроме того, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов.

Григорчук попрощался с Астаной и назвал самый памятный матч во главе казахской команды

Возвращение в Украину? У меня большое желание и я готов к этому. Буду с нетерпением ждать шанса", – сказал Григорчук в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, 55-летний специалист работал в Украине с запорожским Металлургом и одесским Черноморцем. Последней командой украинца была казахская Астана, с которой он успел выиграть чемпионат и Суперкубок страны.

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