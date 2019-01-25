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Григорчук впервые прокомментировал подготовку Астаны в ОАЭ после возвращения в казахский клуб

25 января 22:26 146 Читати українською
Григорчук впервые прокомментировал подготовку Астаны в ОАЭ после возвращения в казахский клуб
Роман Григорчук / Фото ФК Астана

Наставник Астаны Роман Григорчук вернулся к своим обязанностям после длительного отсутствия. Украинский тренер уже готовит команду к следующему сезону под солнцем ОАЭ.

"Главный плюс проведение учебно-тренировочных сборов в Эмиратах – это стабильность погоды, что позволяет нам без срывов вести планомерную подготовку к сезону. Это имеет огромное значение. Поэтому хочется поблагодарить руководство клуба за то, что создали прекрасные условия для проведения сбора.

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Мы пригласили молодых футболистов на сборы, чтобы увидеть их возможности. Но я не сторонник бросать молодежь сразу в бой, их нужно подготовить, плюс уровень соперника достаточно высок. В дальнейшем, конечно, они получат свое игровое время на этом сборе, но больше шансов у них будет на втором сборе в Турции, где у нас запланировано уже больше товарищеских игр", – цитирует Григорчука официальный сайт клуба.

Напомним, в августе Григорчук временно покинул Астану по семейным обстоятельствам, исполняющим обязанности стал Григорий Бабаян, который сумел привести команду к чемпионству и набрать 8 очков в групповом турнире Лиги Европы.

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Теги
Зимние сборы Мир Украинцы за рубежом Роман Григорчук Роман Григорчук Астана Астана
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