Григорчук сыграет в Лиге Европы с предыдущим соперником Реброва, но советоваться с коллегой отказывается

Украинские тренеры Сергей Ребров и Роман Григорчук продолжают выступления со своими командами в еврокубках.

Сергей Ребров с Ференцварошем во втором раунде квалификации Лиги чемпионов прошел Валлетту. Мальтийцы вылетели в Лигу Европы и сразу получили в соперники другого украинца – Романа Григорчука с Астаной. Команды сыграют в третьем раунде квалификации ЛЕ.

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"Буду ли я советоваться с Ребровым относительно следующего соперника? Нет, я к такому не прибегаю. У нас с Ребровым прекрасные отношения. Я могу позвонить. Единственное, я спросил бы о полях: какие у них. А как играет команда, думаю, по видео мы сможем сами разобраться", – цитирует Григорчука Sports.kz.

Напомним, что на предыдущем этапе Лиги Европы Астана едва не вылетела от скромной андоррской Санта-Коломы. От позора Романа Григорчука спас хет-трик Томасова – тренер выпустил бомбардира на замену.

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