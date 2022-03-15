Григорчук спрогнозировал будущее украинского футбола после войны
Главный тренер Черноморца Роман Григорчук верит, что футбол снова станет утешением украинцев после победы над российским агрессором.
"Это ужас. Это большая беда. Каждый из нас должен сделать все для того, чтобы быстрее победить, освободить нашу страну. Это позволит как можно быстрее вернуться в нормальную жизнь.
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Я вижу из того, что происходит: мы уже сильнее – каждый из нас. Я чувствую, что есть такой патриотизм. Понимаю, что Украина будет гораздо сильнее и будет развиваться. Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее.
Что будет с украинским футболом? Пока даже футбол по телевизору не смотрю. И мне не до него и многим людям не до этого. Но, конечно, мы должны верить в то, что обязательно придет время, когда мы будем на стадионе – снова будет чемпионат Украины, будут болельщики на трибунах, люди будут получать удовольствие от футбола", – заявил Григорчук в комментарии Футбол NEWS.
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