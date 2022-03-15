"Это ужас. Это большая беда. Каждый из нас должен сделать все для того, чтобы быстрее победить, освободить нашу страну. Это позволит как можно быстрее вернуться в нормальную жизнь.

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Я вижу из того, что происходит: мы уже сильнее – каждый из нас. Я чувствую, что есть такой патриотизм. Понимаю, что Украина будет гораздо сильнее и будет развиваться. Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее.

Что будет с украинским футболом? Пока даже футбол по телевизору не смотрю. И мне не до него и многим людям не до этого. Но, конечно, мы должны верить в то, что обязательно придет время, когда мы будем на стадионе – снова будет чемпионат Украины, будут болельщики на трибунах, люди будут получать удовольствие от футбола", – заявил Григорчук в комментарии Футбол NEWS.

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