"Тяжело принять это поражение, потому что не думаю, что сегодня это закономерно. Думаю, что результат должен был быть другой, но что поделаешь. На табло 0:1, так что должны это пережить, проанализировать и двигаться дальше. Думаю, что в целом, если брать наши позиционные атакующие действия, то, конечно, они должны быть сильнее, и мы хотим играть значительно сильнее.

Ассист "сухим листом" в видеообзоре матча УПЛ ЛНЗ – Полесье – 0:1

Сегодня был целый ряд ошибок, которые мы не должны допускать. И был целый ряд неправильных решений в той или иной ситуации – можно было принять другие решения, и это могло придать атаке в тех моментах больше остроты. Где-то недоработали на стандартах? Я просто думаю, что в моменте со вторым голом, рефери, который был на VAR, должен был подсказать главному судье, что там был чистый фол. Я считаю, что это фол. Но это мое мнение, и я так считаю. А как считают судьи – мы увидели.

Мы перед этой игрой говорили, что это такая игра, победа в которой дает нам надежду и дает нам шансы, чтобы реально, конкретно подняться в турнирной таблице. Мы не взяли эти 3 очка. Конечно, мы не опускаем руки, но должны реально смотреть на вещи. Мы понимаем, что сейчас от верхней части таблицы мы отдалились", – поделился Григорчук в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, что ЛНЗ минимально уступил Полесью (0:1), а единственный гол забил Крушинский, который буквально занес мяч в ворота после подачи Назаренко с углового. В первом тайме арбитр отменил гол "волков" из-за игры рукой Чоботенко.

Полесье одолело ЛНЗ и оторвалось от Кривбасса – гол Крушинского "испортил" шедевр Назаренко с углового