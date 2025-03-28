"VAR должен был подсказать": Григорчук разочарован решением арбитра засчитать гол Полесья в ворота ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук поделился мыслями относительно матча 22-го тура УПЛ против Полесья, который завершился минимальным поражением.
"Тяжело принять это поражение, потому что не думаю, что сегодня это закономерно. Думаю, что результат должен был быть другой, но что поделаешь. На табло 0:1, так что должны это пережить, проанализировать и двигаться дальше. Думаю, что в целом, если брать наши позиционные атакующие действия, то, конечно, они должны быть сильнее, и мы хотим играть значительно сильнее.
Ассист "сухим листом" в видеообзоре матча УПЛ ЛНЗ – Полесье – 0:1
Сегодня был целый ряд ошибок, которые мы не должны допускать. И был целый ряд неправильных решений в той или иной ситуации – можно было принять другие решения, и это могло придать атаке в тех моментах больше остроты. Где-то недоработали на стандартах? Я просто думаю, что в моменте со вторым голом, рефери, который был на VAR, должен был подсказать главному судье, что там был чистый фол. Я считаю, что это фол. Но это мое мнение, и я так считаю. А как считают судьи – мы увидели.
Мы перед этой игрой говорили, что это такая игра, победа в которой дает нам надежду и дает нам шансы, чтобы реально, конкретно подняться в турнирной таблице. Мы не взяли эти 3 очка. Конечно, мы не опускаем руки, но должны реально смотреть на вещи. Мы понимаем, что сейчас от верхней части таблицы мы отдалились", – поделился Григорчук в эфире УПЛ ТВ.
Напомним, что ЛНЗ минимально уступил Полесью (0:1), а единственный гол забил Крушинский, который буквально занес мяч в ворота после подачи Назаренко с углового. В первом тайме арбитр отменил гол "волков" из-за игры рукой Чоботенко.
Полесье одолело ЛНЗ и оторвалось от Кривбасса – гол Крушинского "испортил" шедевр Назаренко с углового