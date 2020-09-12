Григорчук рассказал о планах на Лигу чемпионов с солигорским Шахтером
Новоиспеченный главный тренер солигорского Шахтера Роман Григорчук поделился амбициозными планами на будущее.
"Вы не думайте, что я хочу халяву какую-то. Я сказал, что хочу вариант для исполнения мечты – Лига чемпионов. Да, я подтверждаю, что этого хочу.
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Хочу, потому что сейчас как никогда уверен, что пришел к тому, что могу сделать. Но это не значит, что я такой король, дайте мне команду ЛЧ. Нет. Конечно, было бы здорово.
Но если есть проект, который имеет план развития с пониманием, как это правильно сделать. Интересно, когда все сделано своими руками от начала и до конца. Так было в Черноморце. Главное, чтобы все было серьезно и люди ставили такие высокие цели", – сказал украинский специалист в комментарии Футбольному формату.
Напомним, что недавно Роман Григорчук стал главным тренером солигорского Шахтера. Он сменил на тренерской скамейке другого украинца Юрия Вернидуба.
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