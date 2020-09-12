"Вы не думайте, что я хочу халяву какую-то. Я сказал, что хочу вариант для исполнения мечты – Лига чемпионов. Да, я подтверждаю, что этого хочу.

Григорчук объяснил, почему решил возглавить именно Шахтер Солигорск

Хочу, потому что сейчас как никогда уверен, что пришел к тому, что могу сделать. Но это не значит, что я такой король, дайте мне команду ЛЧ. Нет. Конечно, было бы здорово.

Но если есть проект, который имеет план развития с пониманием, как это правильно сделать. Интересно, когда все сделано своими руками от начала и до конца. Так было в Черноморце. Главное, чтобы все было серьезно и люди ставили такие высокие цели", – сказал украинский специалист в комментарии Футбольному формату.

Напомним, что недавно Роман Григорчук стал главным тренером солигорского Шахтера. Он сменил на тренерской скамейке другого украинца Юрия Вернидуба.

Григорчук феерично дебютировал во главе Шахтера С – "горняки" разгромили Витебск и вернули себе лидерство